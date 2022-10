Ottobre rosa: 4 giorni di prevenzione e sensibilizzazione sul tumore del collo dell’utero

Casagiove – Ottobre in rosa, da Lunedì 17 a Venerdì 21 test HPV a tariffa agevolata al centro Hwemes..

Prevenire vuol dire curare

Quattro giorni di prevenzione e sensibilizzazione sul tumore del collo dell’utero, quattro giorni di esami e screening a tariffa agevolata per le donne.

Il Centro medico polispecialistico “Hermes” di Casagiove aderisce a “Ottobre rosa”, la campagna nazionale di prevenzione del tumore al seno e di sensibilizzazione sulla salute della donna in corso nel mese corrente, e lo fa mettendo a disposizione dell’universo femminile la professionalità dei propri medici e l’avanguardia tecnologica dei propri laboratori.

Da ieri, lunedì 17, e fino a venerdì 21, la direzione sanitaria del centro polispecialistico ha inteso offrire alle donne che si prenoteranno, l’opportunità di sottoporsi al test HPV a tariffa agevolata.

Detto

anche DNA HPV, il test consiste nel prelievo di una piccola quantità di cellule dal collo dell’utero (o cervice uterina) che vengono successivamente analizzate per verificare la presenza di Papillomavirus: le infezioni causate da questo virus possono infatti essere responsabili del tumore del collo dell’utero.Le rappresentanti del gentil sesso che si recheranno presso la sede del centro polispecialistico di via Nazionale Appia, a Casagiove, potranno fare il test HPV e ricevere consulenza sull’esito dello screening, oltre a consultare materiale informativo sulla campagna nazionale Ottobre Rosa.“Nell’ambito delle iniziative programmate e tese all’approfondimento delle diverse patologie in favore delle donne, abbiamo aderito anche quest’anno ad Ottobre Rosa 2022, il mese dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella, con lo slogan “Prevenzione vuol dire Cura”, eseguiremo esami diagnostici e di laboratorio, come il DNA HPV test, a basso costo alle nostre utenti, che potranno fare così prevenzione in maniera agevole e veloce e a tariffe agevolate”, dichiara la direttrice sanitaria, Angela Sibillo.