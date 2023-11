Panico al centro commerciale CAMPANIA, bimba si accascia al suolo priva di sensi. Corsa in ospedale

E’ accaduto ieri sera nel parcheggio del Campania.

MARCIANISE. Attimi di paura si sono vissuti ieri sera nel parcheggio del centro commerciale Campania. Una bimba di 8 anni si è accasciata a suolo, priva di sensi. I genitori l’hanno immediatamente soccorsa, ma, visto che la bimba non rinveniva, è scattato l’allarme. I vigilantes hanno allertato il 118 ed è stato anche fatto un annuncio per la richiesta di un medico. Giunta l’ambulanza, la piccola è stata poi trasferita in ospedale. Pare, fortunatamente, che si sia ripresa poco dopo.