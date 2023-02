Parla in aula la vittima dell’usura nel processo al ras Belforte Gennaro Buonanno e all’imprenditore Paolo Siciliano

MARCIANISE – Ieri, martedì, si è tenuta un importante udienza al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel processo a carico del ras dei Belforte Gennaro Buonanno, dell’imprenditore dei supermercati Paolo Siciliano, patron della catena Pellicano, imputati assieme Michele Campomaggiore e Raffaele Iuliano.

I giudici hanno ascoltato per circa tre ore la vittima dell’usura compiuta da Buonanno. Il ras avrebbe prestato soldi in cambio di tassi di interesse di circa il 130% l’anno. In un’occasione, la vittima fu costretta a salire in auto e minacciata di morte poiché non avrebbe pagato quanto voleva Buonanno.

Per quanto riguarda l’imprenditore Paolo siciliano, questi avrebbe minacciato la vittima prima che venisse ascoltata dai finanzieri, relativamente ad alcuni assegni incassati, circa 85 mila euro, dal patron dei supermercati Pellicano.