PAURA A SCUOLA. Scavalcano il cancello d’ingresso e sparano un colpo a salve

POMIGLIANO D’ARCO – Spari in una scuola media in provincia di Napoli. E’ quanto accertato nella mattinata di mercoledì 10 gennaio dai carabinieri, intervenuti nell’istituto scolastico Matilde Serao di Pomigliano d’Arco dopo la segnalazione dell’esplosione colpo d’arma da fuoco.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che due persone avrebbero scavalcato il cancello dell’istituto ed esploso un colpo d’arma da fuoco in aria per poi fuggire.

Dal sopralluogo effettuato dai carabinieri è risultato che si trattava di un colpo a salve. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale Stazione e dei militari della compagnia di Castello Di Cisterna per rintracciare i due protagonisti del gesto.

Non è al momento chiaro se a sparare siano stati studenti dell’istituto o altre persone.