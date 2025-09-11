Paura in casa: cade da un albero e finisce al pronto soccorso.

11 Settembre 2025 - 12:40

Nella bizzarra dinamica l’uomo ha riportato traumi contusivi all’addome, esclusi rilevanti rischi

LUSCIANO (alfonso centore) – Tragedia sfiorata tra le mura di casa.

Il 49enne è stato vittima di una pericolosa caduta mentre svolgeva dei lavori di potatura nella sua abitazione nei presso del municipio di Lusciano

L’uomo è stato ammesso al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati in codice giallo dove i primi esami hanno riscontrato un trauma con forte dolore addominale, tuttavia sono escluse gravi ferite.

