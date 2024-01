Paura in centro, ragazzino azzannato e ferito al volto da un randagio

Il giovanissimo si è avvicinato al branco ed è stato aggredito.

ALIFE. Momenti di terrore si sono vissuti pochi giorni quando, nella centrale piazza Vescovado, un ragazzino è stato aggredito da un cane e ferito al volto. Si tratta, a quanto hanno poi raccontato i residenti, di un branco di cani, senza padrone, che si trovano lì perché più di una persona dà loro da mangiare.

Fortunatamente per il giovanissimo, la ferita è superficiale, anche se la paura è stata tanta. Ma resta, ovviamente, la preoccupazione per quel gruppo di randagi che continua a circolare in zona. Una problematica che sta all’amministrazione comunale risolvere.