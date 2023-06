PAURA NEL RIONE. Donna 33enne aggredisce i genitori e non fa entrare nessuno in casa

MARCIANISE – È stata trasportata all’ospedale Moscati di Aversa per un trattamento sanitario obbligatorio la donna che in via Cairoli ha aggredito i genitori e anche i vicini.

Sono state le forze dell’ordine ad aiutare le vittime della 33enne, divenuta violenta a seguito di una crisi legata a un disturbo psicologico di cui soffre.

Dopo l’aggressione iniziale, la donna si era barricata in casa e non aveva nessuna intenzione di uscire.

Fortunatamente, le cose sono tornate in un registro di maggiore tranquillità e la donna è stata accompagnata dalla sua abitazione nel Rione Medaglie d’Oro in ospedale per un TSO.