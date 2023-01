Per sedare l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco

SAN FELICE A CANCELLO – Grande paura nella notte scorsa, quella tra martedì e mercoledì, a San Felice a Cancello, quando un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via Concezione.

La vettura era parcheggiata in strada e, per motivi ancora da chiarire, è stata ridotta in una carcassa da un incendio.

Sul posto, per sedare il rogo, sono intervenuti i vigili del fuoco.