PAURA nello stabilimento BALNEARE. Due giovani rapinati e feriti da colpi di pistola sulla pista da ballo

CASTEL VOLTURNO – I carabinieri indagano sul ferimento a colpi di pistola di una ragazza di 19 anni e di un giovane di 24 anni, avvenuto nella notte tra sabato e domenica in un lido di Castel Volturno. La 19enne e’ stata colpita alla coscia destra, il ragazzo e’ stato raggiunto di striscio al tallone sinistro. I due giovani sono stati portati alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, e qui hanno raccontato ai carabinieri quanto avvenuto sulla pista da ballo dello stabilimento balneare. In particolare la 19enne ha riferito che un malvivente le avrebbe strappato la collanina che aveva al collo mentre ballava, ma lei avrebbe resistito provocando la reazione del bandito, che ha sparato alcuni colpi di pistola ferendola; un proiettile ha poi colpito anche l’altro giovane che era sulla pista da ballo. I due ragazzi feriti hanno riferito di non conoscersi.