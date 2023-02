I residenti della zona spaventati sono scesi in strada allertando la società fornitrice

SAN FELICE A CANCELLO – Grande spavento questa mattina per gli abitanti di via Circumvallazione a San Felice a Cancello. Una forte puzza di gas nell’area ha allertato i residenti della zona alcuni dei quali spaventati sono scesi in strada. All’intervento della società del gas che gestisce l’impianto della zona l’allarme è fortunatamente rientrato senza alcuna conseguenza