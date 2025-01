Paura tra i residenti del condominio: c’è una fuga di gas

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Tutti evacuati e pompieri al lavoro. Non si sono registrati feriti né intossicazioni, ma l’episodio ha creato molta apprensione tra i residenti e i passanti

SANTA MARIA A VICO – Questa mattina, una fuga di gas ha creato momenti di paura e preoccupazione in un palazzo situato lungo via Nazionale Appia, a Santa Maria a Vico. L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno avvertito un forte odore di gas provenire dall’interno dell’edificio.

Immediatamente, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e disposto l’evacuazione dell’intero stabile, composto da diversi appartamenti, per garantire la sicurezza degli abitanti. Decine di persone sono state fatte uscire dalle loro abitazioni e allontanate in un’area sicura, mentre i tecnici dei vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di verifica e ricerca della fonte della fuga.