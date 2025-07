Paziente dà in escandescenze e aggredisce infermiera, carabinieri sul posto

Grazie alla prontezza d’intervento dei militari dell’Arma e degli operatori sanitari, il soggetto è stato rapidamente calmato e messo in sicurezza

ALIFE/PIEDIMONTE MATESE – Notte di paura e violenza, nella struttura SIR, situata nei pressi dell’ospedale di Piedimonte Matese, tra sabato e domenica, dove un paziente ha improvvisamente perso il controllo e ha aggredito un’infermiera in servizio, provocandole delle ferite.

L’episodio ha immediatamente allertato il personale presente, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In breve tempo, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese è giunta sul posto insieme ai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza.

Grazie alla prontezza d’intervento dei militari dell’Arma e degli operatori sanitari, il soggetto è stato rapidamente calmato e messo in sicurezza. Successivamente è stato trasportato presso l’ospedale di Sessa Aurunca per ulteriori accertamenti e per ricevere l’assistenza necessaria.