PAZZESCO. LA FOTO del demente che tortura un cane trascinandolo dalla propria automobile!

VALLE CAUDINA(d.I.) – Una scena riprovevole, quella che nel pomeriggio si è presentata dinanzi a coloro che percorrevano la strada statale Appia. In prossimità della salita che conduce ad Arpaia, in direzione Montesarchio, un’automobilista ha rallentato pericolosamente il traffico mentre, seduto comodamente alla guida della sua vettura, trascinava il proprio cane, tenendolo per il collare.

Un gesto di crudeltà estrema nei confronti dell’animale, al quale sono seguite diverse segnalazioni alle forze dell’ordine, data appunto la gravità del comportamento.