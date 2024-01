PAZZESCO!!! L’amico del cuore di Giovanni Zannini con cui ha fatto anche le vacanze prende gli appalti dei Comuni per la monnezza. Leggete un po’ cosa sta succedendo a Bellona

A settembre scorso l’ultima proroga dopo una garetta vinta in grande agilità con le insegne della Columbus Edil Gest, nell’ottobre 2022. Insorge l’opposizione ma nel Comune in cui comanda solo Filippo Abbate, altro zanniniano di ferro, si fa così, si fanno ordinanze a gogò perchè tanto nulla succede dentro ad un sistema tanto opaco quanto impunito

BELLONA – Parole non ce ne sarebbero più, ma la necessità di informare i lettori con notizie sempre nuove, ci induce a dar conto di una cosa che non è nuovissima, ma riguardando sempre quello che abbiamo definito “sistema Zannini”, non perde di interesse, nè di relazione con l’attualità.

Il signor Alfredo Campoli di Mondragone ha sempre bazzicato nel settore del trattamento di certe frazioni particolari e residuali del cosiddetto rifiuto riciclabile. A noi non risulta, invece, che fino a qualche tempo fa sia entrato nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Dal 2022, però, le cose sono cambiate e tra le proteste di una minoranza letteralmente stupefatta, l’amministrazione comunale di Bellona, il sindaco Giovanni Sarcinella, il vice sindaco Filippo Abbate, in pratica quello che comanda realmente nel comune caleno, ha rinnovato con lo strumento discutibilissimo dell’ordinanza, che in decine e decine di circostanze è stato contestato come strumento ordinario dalla magistratura, dalle Procure, a partire dalla Dda, per altri 6 mesi all’impresa Columbus Edil Gest l’incarico per la raccolta dei rifiuti che scadrà a fine febbraio prossimo. Questo nelle more di una vera gara d’appalto che non si fa da tempo. Si vive a Bellona su una garetta aggiudicata nell’ottobre 2022 alla Columbus probabilmente per 6 mesi che da allora in poi sono state prorogate a colpi di ordinanza.

E qui scopriamo fatto per noi clamoroso: Alfredo Campoli, si occupa di rifiuti, di raccolta, partecipa alle gare. Per noi è incredibile ma vero. Campoli, infatti, non è legato a doppio filo a Zannini, ma a triplo, quadruplo filo. Il consigliere regionale ha candidato e protetto nell’urna elettorale Maria Rosaria Tramonti, ormai da 6 o 7 anni assessore alle attività produttive di Mondragone. La figlia della Tramonti e di Campoli è stata assunta all’amministrazione provinciale di Caserta. L’altra figlia ha gestito direttamente in prima persona e ora lo fa da dietro le quinte l’associazione titolare della piena utilizzazione del palazzetto dello sport di Mondragone. Il fratello della Tramonti è colui che scorta De Luca nel giorno dell’inaugurazione del campo sportivo di Mondragone, al fianco del noto camorrista Pasquale Razzino, detto Scarola, reduce quel giorno da una scarcerazione dopo diversi anni di prigione e con un fratello che di anni ne deve scontare 30.

Giovanni Zannini, Alfredo Campoli e Maria Rosaria Tramonti hanno fatto più volte le vacanze insieme. In pratica non c’è alcuna differenza, nessuna sfumature in quella che è la vita pubblica del consigliere regionale e in quella che è la vita imprenditoriale e anche privata come dimostrano i soggiorni di vacanza vissuti insieme della famiglia Campoli-Tramonti.

Manco a dirlo nel momento di maggior fulgore di Giovanni Zannini, nel momento in cui il consigliere regionale controlla i 2/3 dei Comuni della provincia di Caserta la famiglia Campoli attraverso la “solita figliola” Marianna Campoli, legale rappresentante della Columbus Edil Gest, entra ufficialmente nel lucrosissimo settore della raccolta della monnezza che solo nei 6 mesi dell’ultima proroga di Bellona garantirà un incasso di 312mila euro.

Vabbè, che lo diciamo più a fare? La nostra è diventata una battaglia paradossale, un battere la testa contro ad un muro di impunità. Ma la nostra testa è dura, anzi, durissima.