Per scappare in scooter colpisce una vigilessa, un carabiniere e il maresciallo. E gli rompe una gamba: ARRESTATO 32ENNE CASERTANO

SAN FELICE A CANCELLO – Era in sella a uno scooter quando, di fronte a un posto di blocco, ha scelto di non fermarsi. Un gesto che ha innescato una pericolosa fuga per le strade della provincia di Venezia e si è concluso con l’arresto. Protagonista dell’episodio è un uomo di 32 anni originario di San Felice a Cancello, residente nel veneziano per lavoro.

I fatti risalgono alla scorsa settimana e si sono verificati nel territorio di Eraclea, luogo storicamente connesso agli interessi del clan dei Casalesi in Veneto. Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, il 32enne, identificato con le iniziali I.T., stava viaggiando a bordo del suo ciclomotore quando si è imbattuto in un controllo della polizia locale. Alla vista degli agenti, anziché rallentare, ha accelerato improvvisamente, investendo una vigilessa che è caduta rovinosamente a terra. L’uomo, privo di patentino per la guida del mezzo, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi.

Nel tentativo di bloccarlo, è intervenuto anche un carabiniere, colpito da I.T.. Un ulteriore posto di blocco è stato organizzato lungo la provinciale 42, dove il centauro ha investito in pieno un maresciallo, Valerio Scafati, lasciandolo a terra con una frattura alla gamba. Subito dopo è stata attivata una vasta operazione di ricerca, coordinata dal comandante della compagnia dei carabinieri di San Donà di Piave.

L’uomo è stato rintracciato e arrestato nel giro di poche ore. Inizialmente trattenuto in carcere con le accuse di omissione di soccorso e tentato omicidio, dopo una settimana è stato scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari. Il procedimento giudiziario a suo carico si terrà nel mese di settembre, con rito abbreviato.