Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro: salvato dall’airbag

SANTA MARIA A VICO/SAN FELICE A CANCELLO Ha perso il controllo della Fiat Punto e si è schiantato contro un muro. L’incidente è accaduto intorno alle 19 in via apollonia, tra Santa Maria a Vico e San Felice a Cancello. Le cause del sinistro non sono note. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per il conducente dell’auto: l’impatto è stato, infatti, attutito, dall’apertura dell’airbag. Sul posto sono giunti gli agenti della stradale.