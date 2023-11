Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato: giovane automobilista salvato dai vigili urbani

.

MONDRAGONE – Incidente stradale lungo il tratto che collega il centro di Mondragone con falciano del Massico: coinvolto giovane conducente di una Fiat Panda. Per cause ancora in corso di accertamento la vettura è finita in un fossato allertando i residenti della zona. Sul posto si è portata una pattuglia della polizia municipale per prestare i primi soccorsi al giovane in attesa del personale sanitario del 118.