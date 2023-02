Perde il controllo dell’auto e si va a schiantare contro la vettura di due coniugi, feriti in ospedale

Fortunatamente la coppia che si trovava nell’abitacolo della Clio, non è grave. L’uomo alla guida della Panda è rimasto incastrato tra le lamiere. Traffico in tilt.

SAN FELICE A CANCELLO L’incidente è avvenuto sabato sera in via San Vincenzo, nella frazione Talanico di San Felice a Cancello. Lo schianto tra due auto, una Panda ed una Renault Clio allorquando il conducente della prima ha perso il controllo dell’autovettura, finendo contro la Clio nel cui abitacolo c’era una coppia di coniugi. Nell’impatto, l’uomo alla guida della Panda è rimasto incastrato nelle lamiere. Nulla di grave, invece per marito e moglie.