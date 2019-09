PICCOLO FESTIVAL DELLA POLITICA. Inizia venerdì la tre giorni con De Mita, Paragone, Caldoro, Mastella, Andrea Orlando e…

CASERTA (red.cro.) – Il Piccolo Festival della Politica celebra la sua ottava edizione e sceglie come location 2019 Telese Terme, città termale in provincia di Benevento. Dal 27 al 29 settembre il programma della rassegna dedicata alla politica, nato nel 2010 da un’idea dell’agenzia di comunicazione Arcadia, guidata da Domenico Giordano. Il tema di quest’edizione è “La polvere sotto il tappeto” – palingenesi senza catarsi per focalizzare l’attenzione sul fenomeno attuale del rapido rinnovamento dei partiti politici italiani in pressoché totale assenza di analisi critica ed autocritica. Il programma si articolerà in convegni, dibattiti, momenti di formazione, interviste, presentazione di libri e vedrà la presenza di politici, esperti di comunicazione politica, giornalisti, accademici, autori di rilevanza nazionale.

