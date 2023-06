Politica casertana in lutto: si è spento Lello Menditto. Il sindaco: “Perdiamo una delle figure politiche più importanti e rappresentative della nostra città”

Storico segretario cittadino della Democrazia Cristiana e amministratore locale

CASERTA – Lutto nella politica casertana. Si è spento Lello Menditto, 94 anni, ex amministratore nella Acli e nella Dc., sostenitore di Carlo Marino alle ultime elezioni amministrative con la lista “Energie Casertane“.

Un mese fa il ricovero in ospedale e da li le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

A darne notizia è il figlio Gian Piero con un post in Facebook: “ Non ho mantenuto la promessa pure se ho fatto di tutto affinché tu arrivassi a 100 anni ma non ci sono riuscito. Ho fatto tutto ciò che umanamente era nelle mie facoltà. Per un anno mi sono annientato , ho trascurato tutto il lavoro, gli amici i miei affetti per garantirti la salute e longevità che meritavi. Ho fallito ma ci ho provato rischiando di perdere tutto. Quando mi chiedevano cosa volessi fare da grande dicevo ” voglio essere come mio padre ” . Sei stato il mio superereoe, il mio migliore amico, il nonno che non ho mai goduto, il mio mentore insomma il mio tutto. Sei stato il miglior politico del panorama casertano. Farò di tutto per non piangere e di portare avanti il tuo cognome. Ho fatto di tutto per essere un buon figlio e solo così posso diventare un buon padre. Amore mio te ne sei andato combattendo dopo 33 giorni di ricovero dove sei andato avanti contro la confusione dell’Ospedale che tu hai fondato e dove sei morto con onore combattendo. Proteggici da lassù e così inizierai a dirigere con la tua ars politica il paradiso insieme a Elio Rosati ed a tutti gli amici tuoi. Hai visto i conflitti mondiali, hai visto il Napoli vincere gli Scudetti, hai visto un pezzo di storia anzi tu eri la storia. Un bacio vita mia tu vivrai dentro di me Abbiamo passato tantissimi momenti insieme e il tuo verbo, la tua galanteria, la tua cultura mi mancherà immensamente .”

Anche il primo cittadino, Carlo Marino ha espresso il suo cordoglio: “La scomparsa di Lello Menditto ci addolora profondamente e ci priva di una delle figure politiche più importanti e rappresentative della nostra città. Lello era un uomo perbene, perdutamente innamorato di Caserta, a cui era legatissimo, e incarnava perfettamente la casertanità. È stato un funzionario dell’Inps, ma soprattutto per decenni il fulcro della vita politica della nostra comunità. Già nel 1956 è stato eletto consigliere provinciale e dal 1960 al 1990, quasi ininterrottamente, è stato segretario cittadino della DC, portando il partito a raggiungere risultati straordinari e, nella quasi totalità delle occasioni, a essere maggioranza assoluta nel Consiglio Comunale di Caserta. Anche dopo la fine del suo impegno diretto in politica, è rimasto al centro del dibattito, divenendo un punto di riferimento imprescindibile con i suoi preziosi consigli e i suoi saggi contributi, sempre al servizio della città. Ancora ricordo i tanti momenti e le tante riflessioni che abbiamo condiviso in occasione delle ultime campagne elettorali. Non dimentichiamo, poi, che è stato Presidente dell’allora Ospedale provinciale di Caserta e, soprattutto, è stato uno degli artefici della costruzione del nuovo nosocomio cittadino. Se ne va un grande personaggio, che ha scritto la storia della nostra città. Per me, poi, se ne va un riferimento, una guida, un amico. Addio Lello, ci mancherai”, si legge in una nota del primo cittadino.”