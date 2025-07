Poliziotto casertano truffato: paga cuffie e Apple Watch da oltre 500 euro, ma viene fregato

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Nuova udienza ieri al Tribunale di Aversa Napoli Nord,, nel processo per truffa aggravata ai danni di un poliziotto della Stazione Carabinieri di Trentola Ducenta. L’imputato, Giuseppe B., 33 anni, con numerosi precedenti per reati analoghi, è accusato di aver raggirato la vittima nel 2019 attraverso false offerte di vendita su Ebay, il noto sito di annunci online. Il giudice monocratico Grassi ha disposto il rinvio a marzo 2026 per la continuazione del dibattimento.

La vittima ha sporto denuncia l’11 febbraio 2020, fornendo ai Carabinieri di Trentola Ducenta screenshot delle conversazioni WhatsApp che dimostravano il raggiro. Il Pubblico Ministero ha chiesto la citazione a giudizio per il reato di truffa aggravata con l’accusa di aver agito mediante “artifizi e raggiri”. Come detto, ieri, giovedì, nel corso dell’udienza, P. ha deposto come parte civile, assistito dall’avvocato Marco Monica.

La vicenda risale all’ottobre 2019, quando P., agente di Polizia Locale, si è imbattuto in un annuncio sul sito Subito.it per la vendita di un iPhone 11 al prezzo di 750 euro. Dopo un primo acquisto andato a buon fine, P. ha ordinato due paia di auricolari Apple e un orologio dello stesso brand, versando in totale 550 euro su due carte PostePay intestate a B. e a sua moglie, Margherita. Tuttavia, i prodotti non sono mai stati consegnati, nonostante le ripetute richieste della vittima.

P.N., ascoltato in aula, ha spiegato passo passo le azioni, come in sostanza fatto nella denuncia sporta ai carabinieri all’inizio del febbraio 2020.