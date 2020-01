Portata in ospedale la sorella della 60enne deceduta pochi giorni fa. La trattativa per farla scendere e le condizioni precarie

ARIENZO (red.cro.) – Continuano i controlli nell’abitazione di Arienzo, partiti dopo il decesso di Maria Di Benedetto, in cui vivono le due sorelle della vittima, in precarie condizioni (LEGGI QUI). Nella giornata di oggi, assistenti sociali, vigili urbani e personale del 118 sono giunti davanti alla casa, per rendersi conto della situazione, a dir poco deficitaria trovata il giorno del decesso di una delle tre sorelle, lo scorso 3 gennaio. La signora, inizialmente, aveva deciso di non fare entrare nessuno, additando come motivazione la mancanza delle chiavi. Dopo una trattativa con i soccorsi, la donna è stata accompagnata all’ospedale Moscati di Aversa per accertamenti.