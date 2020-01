ARIENZO – Terribile la notizia giunta in questi minuti da Arienzo, dov’è una donna di 60 anni è deceduta nella propria abitazione, mentre si trovava in cucina. Le difficoltà per gli operatori del 118 e per i carabinieri sono nate perché i cani della signora, che abita con le sorelle, rendono impossibile l’ingresso nell’abitazione. Probabilmente la tensione e il caos di questi minuti impaurito gli animali.