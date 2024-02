PRIMASET. Sul canale 149 due ore di diretta al giorno dal Festival di Sanremo

Da domani a sabato, dalle 10 alle 12.

CASERTA. Primaset, canale 149 di informazione e intrattenimento, parte con il botto con una diretta imperdibile dal Casinò di Sanremo. Da domani e fino a sabato, dalle 10:00 alle 12:00, in diretta e dal vivo dal CASINÒ DI SANREMO potrete seguire le emozionanti interviste e gli approfondimenti con oltre 200 personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica.

Grazie alla sua posizione privilegiata nel cuore della città dei fiori, Primaset 149 sarà il punto di riferimento per tutti coloro che desiderano essere aggiornati sulle novità e gli eventi della kermesse sanremese. Saranno presenti ospiti di grande prestigio, pronti a condividere le loro esperienze e a raccontare i retroscena di uno degli eventi più attesi dell’anno.

Non perdete l’occasione di seguire Primaset su Canale Nazionale 149 del dgt e di essere parte di questa straordinaria avventura. Rimanete sintonizzati dalle 10:00 alle 12:00, da martedì a sabato, per non perdere neanche un minuto di Primaset in diretta da Sanremo.