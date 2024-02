Proclamato il lutto cittadino per la morte dell’assessore Golino. Chiusi gli uffici comunali, negozi abbassano le serrande

Alle 15 si celebreranno i funerali presso la Chiesa San Giovanni Paolo II

MARCIANISE – Il sindaco Antonio Trombetta ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, giovedì 8 febbraio 2024, giorno nel quale si svolgeranno in forma solenne le esequie dell’Assessore comunale Antonio Golino presso la Chiesa di San Giuliano Martire in San Giovanni Paolo II in via Clanio alle ore 15.

E’ stata prevista l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo comunale, listata a lutto per l’intera giornata, la chiusura degli uffici comunali nell’orario pomeridiano, con esclusione della Polizia locale, e il divieto, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, di qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata.

Inoltre il sindaco invita i titolari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ad abbassare le serrande, dalle ore 15:00 alle ore 16:00 in concomitanza con lo svolgimento dei funerali, in segno di rispetto, i cittadini a partecipare in raccoglimento e rispetto alla celebrazione dei funerali presso la Chiesa San Giovanni Paolo II, quale segno tangibile di solidarietà e condivisione.