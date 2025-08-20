Punto da un insetto va in shock anafilattico, corsa in ospedale per un 51enne

Immediata la chiamata al 118

SAN FELICE A CANCELLO – Attimi di paura ieri sera nella frazione Talanico, dove un uomo di 51 anni, G.C., è stato colpito da una violenta reazione allergica in seguito alla puntura di un insetto.

Il 51enne ha iniziato a manifestare difficoltà respiratorie, eccessiva sudorazione e un drastico calo della pressione, sintomi che hanno fatto temere il peggio ai presenti. Immediata la chiamata al 118: sul posto è giunta un’ambulanza che ha prestato le prime cure al malcapitato.

Visti i gravi sintomi, l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Marcianise e affidato alle cure dei medici per sospetto shock anafilattico.