Quasi 70 mila euro ai componenti delle commissioni dei CONCORSI ALLA PROVINCIA. Ma da settimane i NOMI di 27 vincitori restano nascosti

Con sette selezioni ancora da terminare, di cui 6 con graduatorie già pronte e semplicemente da rendere pubbliche, come la legge prevede, la provincia di Caserta ha emesso la determina relativa all’impegno di spesa per i compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici

CASERTA (l.v.r.) – L’amministrazione provinciale di Caserta, con determina firmata lo scorso 22 dicembre dal dirigente Gerardo Palmieri, ha attivato la procedura per il pagamento delle commissioni di valutazione dei tredici concorsi relativi alle assunzioni a tempo indeterminato alla provincia.

Su CasertaCE, di queste selezioni avete letto tutte le informazioni per ora disponibili, nonostante il fatto che queste, ovvero le informazioni disponibili, siano decisamente poche.

Al momento, i concorsi terminati con la nomina dei vincitori sono stati quattro. E siamo in attesa ancora di scoprire i nomi dei aggiudicatari di un posto a tempo indeterminato alla provincia per ben otto procedure concorsuali.

Se la se per la posizione di istruttore contabile, categoria C,

si sia ancora in alto mare, stessa cosa dicasi per la procedura di selezione come, per altri sei concorsi, invece,per le posizioni di istruttore direttivo amministrativo, istruttore contabile, tecnico, di vigilanza, istruttore direttivo avvocato e istruttore amministrativo.

Con 7 concorsi (la procedura relativa alla posizione di dirigente è successiva, quindi, non facente parte della prima infornata di concorsi) ancora in attesa di risposta, la provincia di Caserta ha già impegnato la somma di 67 e 414 euro pagare tutti i membri delle commissioni che hanno deciso le varie graduatorie finali e che, invece, si apprestano a dare risposta a chi si è presentato alla prova orale come istruttore contabile, categoria C.

Particolare, inoltre, la circostanza che, nonostante le graduatorie provvisorie siano pronte ormai da settimane, forse mesi, la provincia di Caserta ci sia mettendo un tempo enorme per la pubblicazione dei nomi dei vincitori, visto che per ora ha reso noto solo i numeri di protcollo legati ad ogni partecipante, rendendo praticamente impossibile l’identificazione delle generalità.

Un ritardo inspiegabile, visto che, se l’amministrazione dispone della graduatoria finale provvisoria, dovrebbe avere anche la possibilità di nominare questi nuovi dipendenti.

La lentezza nella pubblicazione delle generalità dei vincitori dei concorsi sembra collegarsi a quella poca attenzione per la trasparenza che abbiamo già rintracciato ultimamente alla fine dello scorso mese di novembre ( LEGGI QUI ) quando, nel pubblicare la graduatoria dei vincitori della selezione pubblica per sette posti a tempo indeterminato categoria C istruttore tecnico, il dirigente Palmieri ha firmato una determina in cui nelel generalità dei tredici vincitori – sette diretti, sei per scorrimento – i loro nomi di battesimo sono stati omissati, sostanzialmente nascosti, andando così a violare le norme che regolano la materia della pubblicazione degli atti amministrativi, le quali, dalla legge del 2013 sulla trasparenza in poi, segnalano come la pubblicità dei dati deve sempre essere completa, esatta e accurata.