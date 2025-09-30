Quattro città, quattro piani criminali. Arriva il podcast “Il Colpo”: ASCOLTA GRATIS su Spotify e Apple Podcast

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

Approfondiremo le personalità dietro questi crimini, i loro metodi ingegnosi e le circostanze che li hanno resi possibili

CASERTA – Nel panorama della cronaca nera e delle gesta più audaci, esistono storie che vanno oltre il semplice atto criminale: sono raccontate come vere e proprie epopee dell’ingegno umano, dove astuzia, audacia e una punta di sfrontatezza si mescolano a vulnerabilità inaspettate nei sistemi di sicurezza.

Il podcast Il Colpo è stato curato da Luigi Vincenzo Repola e sarà disponibile gratis sulle due piattaforme podcast più utilizzate, Spotify e Apple Podcast. Una serie che vi immergerà in queste vicende, esplorando le storie di uomini geniali che hanno saputo orchestrare furti e frodi così clamorosi da entrare nella leggenda.

Le grafiche sono state ideate e prodotte da Sara Russo, mentre le musiche sono tratte dalla libreria gratuita di Pixabay.

Ogni episodio di questa rubrica è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Johnny Editore e BOR, e vi porterà nel cuore di un “colpo” epocale: dal meticoloso assalto ai diamanti di Anversa, alla beffa storica della Gioconda, passando per il grottesco ritrovamento delle finte teste di Modigliani a Livorno, fino al vergognoso saccheggio di un tesoro librario come la Biblioteca dei Girolamini a Napoli.