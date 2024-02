Ragazzi casertani feriti in un incidente in autostrada. In quattro al pronto soccorso 5 Febbraio 2024 - 19:36

CASERTA – Stanno bene, non sono preoccupanti le condizioni dei quattro giovani, tra i 18 e 23 anni, due ragazze e due ragazzi, originari di Portico di Caserta e Macerata Campania che sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto ieri notte nella zona sud di Roma. Lungo l’autostrada A1, poco dopo superata il confine di Valmontone, quindi, all’altezza del comune di Colleferro, i quattro giovani a bordo di un Audi Q5 si sono schiantati contro una vettura davanti a loro. Dopo l’impatto, il mezzo è andato in testacoda e tutti e quattro i giovani sono rimasti feriti. Tre di questi quattro ragazzi casertani, fortunatamente, sono stati dimessi dopo poche ore. Più sfortunata una giovane del gruppo che dovrà essere operata alla schiena all’ospedale di Latina.