Indagini in corso da parte dei carabinieri

PIETRAMELARA – Malviventi in azione, la notte scorsa a Pietramelara. I ladri avrebbero rubato un camioncino all’interno di una masseria e utilizzato lo stesso veicolo per caricare la “merce” frutto di altri raid messi a segno nella zona. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione.