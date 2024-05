Bracciali, occhiali e calamite: blitz contro gli ambulanti abusivi alla Reggia e a San Leucio

Sequestrati gli oggetti venduti senza licenza commerciale.

CASERTA. Un’operazione contro il commercio abusivo in città è stata condotta stamattina dalla polizia locale di Caserta che ha eseguito l’attivita’ di controllo finalizzata a reprimere il fenomeno da parte di ambulanti senza licenza sia negli spazi antistanti la Reggia di Caserta sia in località San Leucio.

I vigili urbani hanno dato esecuzione a due sequestri in piazza Carlo di Borbone (per intenderci, i Campetti antistanti il Palazzo reale), uno a San Leucio ed uno in via De Martino. Questo il materiale sequestrato: 318 bracciali di vario tipo e materiale, 215 calamite con varie raffigurazioni, 11 laser, 112 collane di vario tipo e materiale, 131 occhiali di vario tipo, 18 palline in gomma. Sono stati anche elevati 64 verbali per il mancato rispetto del Codice della strada in zona Galoppatoio.

