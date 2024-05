Luigi Bosco nuovo coordinatore regionale di Azione

Dopo il passo indietro per le candidature alle Europee, prenderà il posto di Giuseppe Sommese.

CASERTA. “Alla luce della remissione del mandato di segretario di Azione della regione Campania di Giuseppe Sommese, in quanto candidato alle prossime elezioni Europee alla circoscrizione Meridionale, il partito, in accordo con lo stesso segretario uscente, chiede a Luigi Bosco di assumere su di sé l’incarico di traghettare il coordinamento del partito regionale fino allo svolgimento del prossimo congresso”. E’ quanto fa sapere Azione in una nota.