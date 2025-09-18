Rapina donne anziane aggredendole col casco integrale e strappando gioielli: ARRESTATO

Accertati almeno 5 colpi messi a segno a danno di altrettante donne

TRENTOLA DUCENTA – I Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, all’esito di una minuziosa e complessa attività di

indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno dato esecuzione all’ordinanza

emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che dispone la misura

della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di anni 40.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e condotte dai militari delle

Stazioni Carabinieri di Trentola Ducenta e Grumo Nevano tra aprile e giugno 2025, hanno consentito

di raccogliere gravi elementi di colpevolezza nei confronti della persona sottoposta alle indagini,

indiziata di aver commesso numerose rapine nell’area casertana e napoletana approfittando di

circostanze tali da ostacolare la privata difesa, quali l’avanzata età delle vittime, quasi tutte donne

ultrasessantacinquenni, e con le ulteriori aggravanti dell’aver agito con violenza, travisato in volto, e

dell’aver cagionato danni patrimoniali di rilevante entità.

In particolare, il destinatario del provvedimento è gravemente indiziato di aver commesso 5 rapine

con le medesime modalità operative: dopo aver identificato un’anziana vulnerabile, avvicinava la

vittima per strada indossando un casco integrale e strappava con violenza anelli, collane d’oro e altri

monili di valore alle anziane vittime – impossibilitate a reagire e a difendersi – dandosi subito dopo

alla fuga.

Gli immediati accertamenti avviati dai Carabinieri delle Stazioni di Trentola Ducenta e di Grumo

Nevano e le successive attività di indagine, svolte anche attraverso l’acquisizione e l’analisi dei

sistemi di sorveglianza pubblici e privati, hanno consentito di ricostruire le concitate fasi delle diverse

azioni criminali che hanno permesso di istruire un grave quadro indiziario in ordine alla responsabilità

della persona sottoposta alle indagini, destinataria della misura cautelare.

La complessa, rapida e minuziosa attività d’indagine – condotta dai militari dell’Arma e diretta dalla

Procura della Repubblica di Napoli Nord – ha permesso di dare una risposta decisa ai cittadini

dell’agro-aversano

in relazione alla gravità dei reati e alla particolare insidiosità delle modalitàcriminali adottate.