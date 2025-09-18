Rapina donne anziane aggredendole col casco integrale e strappando gioielli: ARRESTATO
18 Settembre 2025 - 17:09
Accertati almeno 5 colpi messi a segno a danno di altrettante donne
TRENTOLA DUCENTA – I Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, all’esito di una minuziosa e complessa attività di
indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno dato esecuzione all’ordinanza
emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che dispone la misura
della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di anni 40.
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e condotte dai militari delle
Stazioni Carabinieri di Trentola Ducenta e Grumo Nevano tra aprile e giugno 2025, hanno consentito
di raccogliere gravi elementi di colpevolezza nei confronti della persona sottoposta alle indagini,
indiziata di aver commesso numerose rapine nell’area casertana e napoletana approfittando di
circostanze tali da ostacolare la privata difesa, quali l’avanzata età delle vittime, quasi tutte donne
ultrasessantacinquenni, e con le ulteriori aggravanti dell’aver agito con violenza, travisato in volto, e
dell’aver cagionato danni patrimoniali di rilevante entità.
In particolare, il destinatario del provvedimento è gravemente indiziato di aver commesso 5 rapine
con le medesime modalità operative: dopo aver identificato un’anziana vulnerabile, avvicinava la
vittima per strada indossando un casco integrale e strappava con violenza anelli, collane d’oro e altri
monili di valore alle anziane vittime – impossibilitate a reagire e a difendersi – dandosi subito dopo
alla fuga.
Gli immediati accertamenti avviati dai Carabinieri delle Stazioni di Trentola Ducenta e di Grumo
Nevano e le successive attività di indagine, svolte anche attraverso l’acquisizione e l’analisi dei
sistemi di sorveglianza pubblici e privati, hanno consentito di ricostruire le concitate fasi delle diverse
azioni criminali che hanno permesso di istruire un grave quadro indiziario in ordine alla responsabilità
della persona sottoposta alle indagini, destinataria della misura cautelare.
La complessa, rapida e minuziosa attività d’indagine – condotta dai militari dell’Arma e diretta dalla
Procura della Repubblica di Napoli Nord – ha permesso di dare una risposta decisa ai cittadini
dell’agro-aversano
criminali adottate.