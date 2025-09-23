RAPINATO TABACCHI: arrestato 34enne casertano

AVERSA – Un uomo di 34 anni, residente nel comune di Lusciano, è stato tratto in arresto ed eseguito in carcere per ordine del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Aversa Napoli Nord. Il provvedimento, emesso su richiesta della Procura della Repubblica normanna, riguarda l’accusa di rapina aggravata.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura e condotta dai Carabinieri della Stazione di Lusciano, ha permesso di ricostruire i fatti risalenti a un episodio in cui l’indagato, insieme ad altri due complici già arrestati lo scorso luglio, avrebbe fatto irruzione in un esercizio commerciale.

Secondo l’accusa, il gruppo, armato di coltello, avrebbe minacciato il titolare della tabaccheria per sottrargli la somma di circa 8.000 euro in contanti e una stecca di sigarette.Le indagini si sono basate in primo luogo sulle dichiarazioni della vittima e di alcuni testimoni, raccolte tempestivamente dai militari dell’Arma.

Successivamente, gli investigatori hanno acquisito e analizzato le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona e i tabulati telefonici, elementi che hanno contribuito a formare un quadro probatorio a carico del 34enne, ritenuto responsabile del reato.