RAPINE ALLE POSTE. Preso il terzo della gang del figlio di “Ciruzz ‘e Pescopagano”, ras del clan dei Casalesi

CASTEL VOLTURNO – Nel pomeriggio di ieri, in Castel Volturno , i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, unitamente a personale della Squadra Mobile della Questura, grazie a ulteriori mirati accertamenti hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, un ventitreenne residente a Castel Volturno, ritenuto responsabile, in concorso, delle tentate rapine effettuate in data 23 gennaio e 7 febbraio scorsi. Nonché della rapina effettuata il 25 gennaio scorso presso gli uffici postali di Caserta e Villa Literno.

altri due soggetti fermati e tradotti in carcere nei giorni scorsi sono stati, 45enne di Marano e, 22enne di Castel Volturno, figlio di Ciro Taurino alias Ciruzz’ e Pescopagan, ras del Casalesi per il litorale, arrestati pochi giorni fa perché accusati di due tentate rapina neffici postali di Caserta e Villa Literno.

fermo d’iniziativa, che è stato effettuato stesse forze dell’ordine che il 10 marzo scorso eseguirono analoga misura nei confronti di due persone, su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere, rappresenta un ulteriore ed importante riscontro alle meticolose attività investigative svolte.

Il fermato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente autorità giudiziaria.