Resta in carcere Emilio Martinelli. Il Riesame ha confermato la tesi accusatoria della Dda

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Resta in carcere Emilio Martinelli. il Tribunale del riesame ha confermato la tesi accusatoria della Dda di Napoli nei confronti del giovane rampollo criminale finito in manette lo scorso mese di ottobre su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, gravemente indiziato del reato di associazione di tipo mafioso. A darne notizia in un post nel suo profilo Facebook è la collega Marilena Natale.

Va ricordato che il provvedimento nei confronti di Martinelli è scaturito dalle indagini svolte dalla Squadra Mobile di Caserta nel corso delle quali sono emersi elementi che hanno consentito di ricostruire il riassetto del clan dei casalesi e i legami tra i diversi gruppi confederati, operanti ciascuno nella propria zona. Figlio di Enrico Martinelli, esponente di rilievo della fazione Schiavone del clan dei casalesi, attualmente detenuto e sottoposto al regime dell’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario secondo l’accusa ha partecipato al sodalizio criminale con un ruolo direttivo, rappresentando il vero e proprio referente del clan dei casalesi per i traffici di droga, le estorsioni ai danni di commercianti, il noleggio delle auto e le truffe relative al bonus 110% nel territorio di San Cipriano di Aversa.