CASERTA – All’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta riparte progressivamente l’offerta assistenziale non Covid. “Siamo partiti dalla ripresa della pre-ospedalizzarione per interventi chirurgici e dalla riapertura del reparto di geriatria“, ha spiegato a LaPresse il direttore Gaetano Gubitosa. “Aspettiamo ancora qualche giorno per accertarci dell’andamento epidemiologico per riaprire il resto“.