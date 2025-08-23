Rissa in pieno centro a CASERTA, devastata un’auto: la rabbia dei cittadini

Il veicolo appartiene a una donna che in quel momento stava lavorando

CASERTA – Momenti di tensione ieri sera nella centralissima via Mazzini, dove un gruppo di stranieri ha dato vita a una violenta rissa per cause ancora in corso di accertamento. Nel corso del parapiglia, uno dei protagonisti, in preda all’ira, ha preso di mira un’auto parcheggiata lungo la strada, colpendola ripetutamente con calci e provocando ingenti danni.

Il veicolo appartiene a una donna che in quel momento stava lavorando e che ha raccontato l’episodio con amarezza e rabbia:

“Oggi non siamo nemmeno più liberi di girare in sicurezza in città e, come in questo caso, lavorare senza avere il pensiero che questi delinquenti possano sfasciarti la macchina, che sono sacrifici, lavoro e sudore. Chi paga i danni adesso?”

La vicenda ha immediatamente acceso il dibattito sulla sicurezza urbana. Un esponente politico locale, commentando sui social, ha espresso forte preoccupazione:

“La mia preoccupazione è che in città possa nascere una situazione del genere: baby gang da un lato e questi personaggi dall’altro, con un unico comune obiettivo, non farci stare tranquilli. Perciò, la mia battaglia su Caserta sicura non si fermerà.”

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della rissa e di identificare i responsabili dei danneggiamenti.