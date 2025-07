Ruba 165mila euro di Aperol: chiuse le indagini del camionista amante dello Spritz

Sottratti 29 pallet al carico

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Non avrebbe resistito al richiamo dello Spritz e per questo si sarebbe impossessato di Aperol per un valore complessivo di 165mila euro. Protagonista della vicenda un autotrasportatore di 47 anni originario di San Cipriano d’Aversa, ora sotto inchiesta da parte della Procura di Velletri per furto aggravato.

L’episodio risale a maggio dello scorso anno e si è verificato a Frascati, in provincia di Roma. L’uomo, rappresentato legalmente dall’avvocato Nello Sgambato, lavorava per un’azienda incaricata della distribuzione di merci. Secondo quanto emerso dalle indagini, il camionista avrebbe sottratto – con l’aiuto di complici ancora ignoti – ben 29 pallet di prodotti a marchio ‘Aperol’.

Nei giorni scorsi, il pubblico ministero Giovanni Taglialatela ha notificato all’indagato l’atto di conclusione delle indagini preliminari, primo passo verso un possibile rinvio a giudizio.