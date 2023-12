Difetto di querela e niente processo.

CASTEL VOLTURNO. Allacciandosi alla rete comunale rubò energia elettrica per circa 11mila euro. Nei giorni scorso la Corte d’Appello di Napoli ha sentenziato sulla improcedibilità del processo, per difetto di querela. Dunque il 42enne D.D., residente in via Gramsci a Castel Volturno, resterà impunito.