Ruba il Bancomat a casa dell’amico e si dà alla pazza gioia, denunciato 34enne

Tradito dalle telecamere di sorveglianza della banca.

CASTEL VOLTURNO. Era stato invitato a casa da un suo conoscente, per bere un caffè. Ma quando ha notato il bancomat incustodito, non ci ha pensato due volte a metterselo in tasca, alla faccia dell’amico. Bancomat alla mano ha fatto delle compere ed effettuato dei prelievi ma è stato tradito dalle telecamere della banca che lo hanno ripreso.

E’ così finito nei guai un 34enne tunisino, denunciato per furto aggravato. Le indagini sono state effettuate dai carabinieri.