Rubano liquori e champagne al Cash&Carry. Arrestato 50enne, complici in fuga. IL NOME

CAPODRISE – In Capodrise, nel corso delle prime ore del mattino, i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di tentato furto, Salvatore Modesto, 50 anni, del posto. L’uomo, unitamente a due complici allo stato non identificati, dopo aver praticato un foro sulla tettoia di lamiere dell’attività commerciale denominata “Cash&Carry Distribuzione Siciliano s.r.l.”, ubicata in Capodrise, ha fatto ingresso nel magazzino iniziando ad asportare bottiglie di champagne e liquori pregiati dagli scaffali. Entrato in funzione il sistema di allarme sono quindi giunti i carabinieri ed il personale del della vigilanza privata che sono riusciti a bloccare il Modesto Salvatore mentre i complici sono riusciti a fuggire. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.