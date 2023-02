Ruby, Berlusconi e le Olgettine: assolta anche ex senatrice casertana

PIEDIMONTE MATESE – Erano state 28 le richieste di condanne avanzate dal procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio nell’ambito del processo Ruby-ter.

Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese Ruby ter. Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore.

Assolta anche l’ex senatrice casertana Maria Rosaria Rossi. Nei confronti della politica, originaria di Piedimonte Matese

I magistrati milanesi avevano chiesto una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi, imputato per corruzione in atti giudiziari, mentre un anno e 4 mesi di reclusione sono stati chiesti per Maria Rosaria Rossi, tra i 28 imputati, ex senatrice di Piedimonte Matese, ex fedelissima del Cavaliere, per falsa testimonianza.