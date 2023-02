S. MARIA C.V. Accusato di aver investito un parente con l’auto: ASSOLTO ex maresciallo dell’Aeronautica

Scagionato con formula piena

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Assolto perchè il fatto non sussiste il maresciallo dell’aeronautica in pensione Pasquale Russo, 65 anni, di Santa Maria Capua Vetere. Questo il verdetto emesso dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presieduto dalla dott.ssa Alessandra Cesare. Accolte in pieno le richieste dei suoi difensori, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo che avevano concluso per l’assoluzione del loro assistito a fronte della ferma richiesta di condanna del Pubblico Ministero che aveva invocato la pena di sei mesi di carcere senza la sospensione. I fatti risalivano a circa 7 anni fa quando il sottufficiale venne denunziato da un suo parente che lamentava di essere stato investito con la sua autovettura dal militare e addirittura poi si era recato presso l’ospedale di Santa Maria Capua Vetere dove gli avevano riscontrato una contusione all’anca a seguito dell’urto ricevuto.