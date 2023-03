S. MARIA C.V. Allarme furti in città: rubate statuette votive

Nel mirino dei malviventi le statuette posizionate all’entrata di alcuni condomini e una parrocchia della zona

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ allarme a Santa Maria Capua Vetere per il furto di 4 statue della Madonna e di altre statue votive. A denunciare l’accaduto alcuni cittadini sul gruppo cittadino di “Ciò che vedo in città SMCV”. I malviventi sono entrati in azione in via Italia all’interno del condominio Sant’Antonio, dove è stata rubata una statuetta di Sant’Antonio da Padova posizionata su una colonnina. Stessa sorte è toccata ad altre statue votive presenti nel quartiere ed addirittura in una parrocchia della zona sono state trafugate 4 statuette della Madonna.