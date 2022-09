LE FOTO. S. MARIA C.V. Auto del Comune in sosta selvaggia tiene famiglia in “ostaggio”

A segnalare l’accaduto sui social e forse anche realmente a chiedere aiuto affinchè qualcuno riconoscesse l’auto e potesse avvertire il proprietario, è la diretta interessata

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Bloccati in casa senza poter uscire con l’auto. E’ la disavventura che vede protagonista, questa mattina, una famiglia residente in via Mazzocchi a Santa Maria Capua Vetere, poco prima del passaggio a livello.

A impedire l’uscita ai residenti, un’auto parcheggiata fuori al portone. Badate bene, non un’auto qualunque, e questo renderebbe comunque la cosa inammissibile, ma addirittura così come si evince dalle foto che alleghiamo in calce all’articolo, un’auto arrecante ben in vista un cartellino con su scritto “Comune di Santa Maria Capua Vetere”.

A segnalare l’accaduto sui social e forse anche realmente a chiedere aiuto affinchè qualcuno riconoscesse l’auto e potesse avvertire il proprietario, è la diretta interessata: “Buongiorno, c’è il proprietario di quest’auto da qualche parte???? Dovremmo uscire!!! Chiamati i V. U., nemmeno l’ombra .. Va bene che siamo povera gente… Che tutti se ne fregano altamente…. Ma chi chiamare per poterla fare spostare???? Ah! La macchina é del comune!!!! Grazie e vuon venerdì! Comincia bene……”