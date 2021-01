S. MARIA C.V. Cancelliere e poliziotto assolti. Nessun raid punitivo

Il loro accusatore era stato accusato di violenza sessuale e…

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.v.) – Si erano dichiarati sempre innocenti in questa vicenda giudiziaria ed oggi hanno ottenuto l’assoluzione in appello due persone molto note: un cancelliere del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e un poliziotto. Erano stati accusati ingiustamente di un raid punitivo nei confronti di P.G di Carinola (che è stato condannato in passato per violenza sessuale e revenge porn per altri fatti collegati in parte in questa storia). Invece, Paolo e Giovanni De Gennaro che in primo grado avevano ricevuto una pena ad un anno e sei mesi, oggi sono stati completamente assolti in secondo grado. Sono stati assistiti dagli avvocati Vittorio Giaquinto e Paolo Di Furia.