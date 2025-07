S. MARIA C.V. Disturba i clienti di un bar e danneggia auto dei carabinieri: 26ENNE ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nella serata di ieri, i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, sono intervenuti presso un bar del centro cittadino a seguito di una segnalazione, giunta alla Centrale Operativa, riguardo la presenza di un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica intento ad arrecare disturbo agli avventori.

Raggiunto il luogo, i carabinieri hanno individuato l’uomo, il quale si è mostrato da subito ostile e agitato, rifiutando di fornire le proprie generalità e opponendosi al tentativo dei militari di riportare la calma. Invitato a salire sull’autoradio per essere accompagnato in caserma e procedere alla sua identificazione, in quanto privo di documenti di riconoscimento, il soggetto è andato in escandescenze, colpendo con calci e pugni il veicolo di servizio nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Anche all’interno della caserma, l’uomo ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli dei militari operanti, opponendo energica resistenza. Solo grazie all’intervento di ulteriori pattuglie è stato possibile immobilizzarlo e procedere con le operazioni di fotosegnalamento.

A seguito di perquisizione personale, l’uomo, un 26enne di Macerata Campania, è stato trovato in possesso di una modica quantità (gr. 0,01) di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultata all’interno di un pacchetto di sigarette. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e l’interessato segnalato alla Prefettura di Caserta.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato, che dovrà rispondere di resistenza a P.U. e danneggiamento di veicolo militare, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’episodio conferma il costante impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità sul territorio.