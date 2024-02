Seguiranno aggiornamenti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un dramma si è consumato pochi minuti fa in via Vittorio Emanuele a Santa Maria Capua Vetere dove un giovane ha deciso di compiere un gesto estremo lanciandosi nel vuoto dal balcone della sua abitazione. Trasportato con urgenza in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e affidato alle cure dei medici