SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il tempestivo intervento dei sanitari del 118 ha scongiurato il peggio per un uomo di 63 anni. Notato da alcuni passanti in via dei Ramari, a Santa Maria Capua Vetere, in evidente stato di shock a bordo della sua auto ferma a ciglio strada. Allertati i soccorsi l’uomo L. P., 63enne di Capua, è stato trasportato all’ospedale civile di Caserta in codice rosso.